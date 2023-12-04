Garnett: "Warriors bir playoff takımı değil!"

NBA'in efsanevi oyuncularından Kevin Garnett, Golden State Warriors'ın "bir playoff takımı olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Garnett: 'Warriors bir playoff takımı değil!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2023 11:45
NBA'in efsanevi oyuncularından Kevin Garnett, Golden State Warriors'ın "bir playoff takımı olmadığını" söyledi.

Garnett, Warriors'la ilgili eleştirel bir değerlendirme yaparak bu sezonun kadrosunun playofflara kalma kapasitesine sahip olmadığını ileri sürdü.

2022 yılında şampiyonluk kazanmasına rağmen, Golden State ekibi şu anda Batı Konferansı'nda 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Garnett, KG Certified isimli programında Warriors'ın durumu hakkında samimi açıklamalarda bulunurken, net bir şekilde, "Bu takım bir playoff takımı değil. Hem de hiç. Tek gördüğüm şey diğer takımların onlardan daha iyiye gittiği." ifadelerini kullandı.

Hücum reytinginde 113,7 ile 15. sırada yer alan Warriors, savunma reytinginde 113,6 ile 17. sırada yer alıyor ve takımın ana yıldızı Stephen Curry, maç başına 29,1 sayı ortalaması ile bu alanda takımın lideri konumunda.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery