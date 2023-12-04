NBA'in efsanevi oyuncularından Kevin Garnett, Golden State Warriors'ın "bir playoff takımı olmadığını" söyledi.



Garnett, Warriors'la ilgili eleştirel bir değerlendirme yaparak bu sezonun kadrosunun playofflara kalma kapasitesine sahip olmadığını ileri sürdü.



2022 yılında şampiyonluk kazanmasına rağmen, Golden State ekibi şu anda Batı Konferansı'nda 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.



Garnett, KG Certified isimli programında Warriors'ın durumu hakkında samimi açıklamalarda bulunurken, net bir şekilde, "Bu takım bir playoff takımı değil. Hem de hiç. Tek gördüğüm şey diğer takımların onlardan daha iyiye gittiği." ifadelerini kullandı.



Hücum reytinginde 113,7 ile 15. sırada yer alan Warriors, savunma reytinginde 113,6 ile 17. sırada yer alıyor ve takımın ana yıldızı Stephen Curry, maç başına 29,1 sayı ortalaması ile bu alanda takımın lideri konumunda.





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