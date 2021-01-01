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Garnett'ten Kyrie'ye tepki!: "Bunu yapamazsın!"

Boston Celtics efsanesi Kevin Garnett, Brooklyn Nets'in 4. maçı kazanmasının ardından Kyrie Irving'in saha ortasındaki Celtics logosunun üstüne basmasıyla, çizgiyi aştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics efsanesi Kevin Garnett, Brooklyn Nets'in 4. maçı kazanmasının ardından Kyrie Irving'in saha ortasındaki Celtics logosunun üstüne basmasıyla, çizgiyi aştığını söyledi.

Garnett, Instagram hikayesinde şu ifadeleri paylaştı:

"Yani kimse Kyrie'nin 'Lucky'nin üstüne basması hakkında bir şey söylemeyecek mi? Bunu görmemiş gibi mi davranacağız? Böyle bir şey yapamazsın. Hiç güzel bir hareket değil. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor."

Irving logoya bastıktan kısa bir süre sonra soyunma odasına giderken, bir Celtics taraftarı eski Boston guardına bir su şişesi fırlatmıştı. Taraftar tutuklanmış ve tehlikeli bir silahla darp suçlamasıyla karşı karşıya kalarak, TD Garden'dan ömür boyu men cezasına da tabi tutulmuştu.




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