NBA'in eski süperstarlarından Kevin Garnett, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın forma numarasını 8'den 24'e değiştirmesinin ardındaki asıl motivasyonu açıkladı.



Kobe, 2006-07 sezonunda forma numarasını 8'den 24'e değiştirdiğinde, o dönemde bunu önceki rakamına göre "gelişme kaydetmek" olarak açıklamıştı.



Ancak Garnett, Bryant'ın bu değişikliğinin arkasında başka bir neden olduğunu söyledi:



"İnsanlar 24'ün ne anlama geldiğini bilmiyorlar bile. Onun insanlara 23'ün (Michael Jordan'ın forma numarası) bir adım üzerinde olduğunu söylemeye çalıştığını anlamıyorlar.



Bu yüzden 24'ü seçti, Mike'a doğrudan 'Senden daha iyiyim' mesajını veriyordu. Ve bununla da kalmadı, Jordan'ın hangi hedefi veya rekoru varsa, hepsini kovalamıştı."





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