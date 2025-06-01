Galatasaraylı yönetici: 'Osimhen, yüzde 5'

Galatasaray'ın sezon başında büyük bir şansla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı süper forvet Victor Osimhen, transfer gündeminin bir numarası oldu.



Gerek taraftarıyla gerek yönetimiyle kalması için adeta seferberlik ilan eden Galatasaray Kulübü, Osimhen'i Napoli'den almak için canını dişine taktı fakat süreç artık imkansıza doğru ilerliyor.

Suudi Arabistan'dan baş döndüren bir teklif alan ve prensipte anlaşan Nijeryalı yıldız, henüz resmi imzayı atmadı. Bu da Aslan için en büyük umut kaynağı oldu.G.Saray yönetimine Osimhen'in transferiyle ilgili yönelttiğimiz sorular üzerine gelen yanıt şöyle oldu: "Yüzde 5 de olsa bir şans var gözüküyor. Bonservisi de 75 milyon euro. Biz uğraşıyoruz. Burayı çok sevdi, çok sevildi. Yakında kararını verecek."Öte yandan Avrupa medyası ve Suudi kaynaklar, bu transferin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğunu biliyor. Henüz 26 yaşında olan Osimhen, bonuslar hariç 3 yıl boyunca Arabistan'da 120 milyon euro maaş kazanacak.Sezonun final maçı olan Başakşehir karşılaşmasından sonra duygusal paylaşımlar yapan Nijeryalı yıldız bir spor hesabının duygusal müzikli 'Galatasaray'a veda' gönderisini de hikayesine ekledi. Ancak Osimhen, bir süre sonra bu paylaşımı profilinden kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde de Al-Hilal'in ürünlerinin satıldığı resmi mağaza hesabında Osimhen formaları satışa çıkmış ve ilanlar kaldırılmıştı. Nijeryalı yıldız, resmi olarak halen G.Saray'ın futbolcusu gözüküyor.