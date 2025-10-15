14 Ekim
Galatasaraylı Victor Osimhen'den hayat dersi!

Sevilla'nın forveti Akor Adams, Victor Osimhen ile yaptığı özel konuşmayı paylaştı. Osimhen, kötü günlerle nasıl başa çıktığını anlatarak hayat dersi verdi.

Sevilla'nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile yaptığı anlamlı bir sohbeti gündeme taşıdı.
 
Adams, Osimhen'in tecrübesinden nasıl faydalandığını ve onun sözlerinin kendisine nasıl moral verdiğini paylaştı.
 
Osimhen'e sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla antrenman sonrasında "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye soran Adams, aldığı cevapla adeta bir motivasyon dersi aldığını söyledi.
 
"HER ZAMAN KÖTÜ GÜNLER OLACAK, AMA…"
 
Adams'ın sorusuna içtenlikle yanıt veren Osimhen, kariyerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak şunları söyledi:
 
"Kardeşim, her zaman kötü günler olacak. İster maçta ister antrenmanda… Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü… bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış, tamam mı?"
 
Kariyeri boyunca pek çok sert eleştiriye maruz kaldığını belirten Nijeryalı yıldız, bu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha güçlü hale getirdiğini vurguladı.
 
"Ben de çok fazla eleştiriyle karşılaştım, hem de çok sert olanlarıyla. Ama onların beni aşağı çekmesine izin vermemeyi seçtim. Her zaman önce TANRI'yı koy ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapacak."
 
