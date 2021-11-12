Galatasaraylı Marcao için iki dev talip!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, için iki İtalyan devi devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaraylı Marcao için iki dev talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2021 19:54
Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basının haberine göre; Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.

Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.