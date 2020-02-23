Galatasaray'ın Rocky'sine, Fenerbahçe'den Muhammed Ali ile gönderme

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.
Kale arkasında organize olan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın daha önce yaptığı Rocky koreografisine gönderme yaparak, efsane boksör Muhammed Ali'nin Rocky'yi yıktığı bir anı resmetti ve sarı-kırmızılı takıma yenilmedikleri 21. seneyi de öne çıkararak, "Round 21, Your fear, your past" (21. Raunt. Korkun, geçmişin)" mesajını açtı.
GALATASARAY'IN ROCKY KOREOGRAFİSİ
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Kale arkasında organize olan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın daha önce yaptığı Rocky koreografisine gönderme yaparak, efsane boksör Muhammed Ali'nin Rocky'yi yıktığı bir anı resmetti ve sarı-kırmızılı takıma yenilmedikleri 21. seneyi de öne çıkararak, "Round 21, Your fear, your past" (21. Raunt. Korkun, geçmişin)" mesajını açtı.
GALATASARAY'IN ROCKY KOREOGRAFİSİ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın