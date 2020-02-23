Galatasaray'ın Rocky'sine, Fenerbahçe'den Muhammed Ali ile gönderme

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray maçında 3 boyutlu koreografi yaptı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'ın Rocky'sine, Fenerbahçe'den Muhammed Ali ile gönderme
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23 Şubat 2020 19:07
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.

Kale arkasında organize olan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın daha önce yaptığı Rocky koreografisine gönderme yaparak, efsane boksör Muhammed Ali'nin Rocky'yi yıktığı bir anı resmetti ve sarı-kırmızılı takıma yenilmedikleri 21. seneyi de öne çıkararak, "Round 21, Your fear, your past" (21. Raunt. Korkun, geçmişin)" mesajını açtı.

GALATASARAY'IN ROCKY KOREOGRAFİSİ



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