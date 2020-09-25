Galatasaraylıların özlediği Belhanda bu...



Fatih Terim'in güvenip ısrarla oynattığı Faslı yıldız, Hajduk Split mücadelesinde kurtarıcı olarak oyuna girdi. 71. dakikada sahaya ayak basan Belhanda, 77'de ağları havalandırdı.



Emre Taşdemir'in asistinde şık bir vuruşla topu filelere gönderen Belhanda, Aslan'ı öne geçirirken, rakibin de tur umutlarını yıktı.



Başakşehir maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de gol atan Belhanda, belki de Galatasaray'daki en formda günlerini yaşıyor. Golün ardından kenara gidip hocasına sarılan Belhanda, Fenerbahçe derbisinde de Cim Bom'un en büyük kozu.



