Galatasaray'dan Çekdar'a profesyonel sözleşme

Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni









ÇEKDAR'DAN SONRA OGÜN DE AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu 19 yaş altı takımı futbolcusu Ogün Çalışkan ile 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Galatasaray altyapısına 2013'te giren Ogün, farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, 11 kez fileleri havalandırdı











Hakkari doğumlu Çekdar Orhan Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un yeğeni... Ersin Korkut kendisini profesyonel sözleşme imzalarken yalnız bırakmadı.Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu 19 yaş altı takımı futbolcusu Ogün Çalışkan ile 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.Galatasaray altyapısına 2013'te giren Ogün, farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, 11 kez fileleri havalandırdı

Galatasaray, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.Orta sahada görev yapan Çekdar Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.Galatasaray U21 takımında 33 maça çıkan ofansif orta saha oyuncusunun 14 golü bulunuyor. Çekdar ayrıca forvet arkası ve forvet olarak da görev yapabiliyor.