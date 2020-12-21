Galatasaray'da Göztepe maçına farklı kadro

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında sadece yenilgi değil kötü futboluyla da eleştirilmesi, Teknik Direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi. Tecrübeli teknik adam tarafından da beğenilmeyen oyun sonrasında takım içinde değişikliğe gidileceği dile getirildi.Maçtaki tek isabetli şutunu 90+6'da Diagne'nin penaltısıyla atabilen sarı-kırmızılılarda taşlar yerinden oynayacak. Bir tarafta kovid-19 vakaları diğer tarafta sakatlıklar ve Karagümrük maçındaki kötü futbol nedeniyle tercih şansı iyice azalan Terim'in takımda yeni bir operasyona hazırlandığı dile getirildi.Tecrübeli teknik adam, sakatlıktan dönen Uruguaylı Saracchi'den beklediğini bulamayınca som beki Linnes'e emanet etme kararı aldı. Cim-Bom'da yarınki Göztepe maçında Omar Elabdellaoui ise sağ bekteki yerini alacak.Kırmızı kart cezalısı Marcao'nun yokluğunda ise savunmanın merkezinde Donk'un yeni partneri Luyindama olacak. Terim, Darıca Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında sol stoperde Emin Bayram'a görev vermişti.Karagümrük maçında iyi oynamayan Emre Akbaba'ya da kulübe yolu gözüktü. Terim, Belhanda'yı yarınki maçta 11'e koyacak. Emre Kılınç'ın pozisyonunu değiştirip sol önde oynatacak olan Terim, Belhanda'yı orta alanda değerlendirecek.