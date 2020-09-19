Galatasaray'da deplasman sıkıntısı: 6 maç!

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı.
Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasmanı olan Başakşehir maçıyla bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.
Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasmanı olan Başakşehir maçıyla bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.