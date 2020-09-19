Galatasaray'da deplasman sıkıntısı: 6 maç!

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da deplasman sıkıntısı göze çarpıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da deplasman sıkıntısı: 6 maç!
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19 Eylül 2020 14:24
Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı.

Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasmanı olan Başakşehir maçıyla bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.



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