Galatasaray'da 8'de 8 motivasyonu

2000'li yıllarda 5 kez benzer serilerle zafere ulaşan sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın "Şampiyonluğu Başkanımız Mustafa Cengiz'e hediye edelim" şeklindeki sözleri de motivasyon aracı oldu

Haber; Sabah
Galatasaray'da 8'de 8 motivasyonu
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13 Haziran 2020 09:53
Galatasaray üst üste 3. şampiyonluk için kenetlendi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın "Şampiyon olalım ve kupayı Başkanımız Mustafa Cengiz'e hediye edelim'' dediği sarı-kırmızılı futbolcular 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaşmak istiyor.

Bunu tekrar etmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bire bir görüşmeler yaparak oyuncularını motive ediyor.

BUNU YAPMAYI ÇOK İYİ BİLİYOR

8'de 8'e konsantre olan sarı- kırmızılılar, 2000 sonrası elde ettiği 5 şampiyonluğu Süper Lig'in son dönemecinde yakaladığı seri galibiyetlere borçlu.

2001-02, 2007-08, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında üst üste 6, 2012- 13 sezonunda ise üst üste 7 maçını kazanan Galatasaray, rakiplerinin sonucuna bakmadan Süper Lig'de mutlu sona ulaşmıştı





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