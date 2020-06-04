Galatasaray'a üye olmak için 'AŞK' şartı!

Galatasaray'da liseliler dışında kalan üyelik başvurularında maçlara ne sıklıkta gittiği, kombine kart ve locasının bulunup bulunmadığı ve Galatasaray Store'dan alışveriş yapıp yapmadığı araştırılacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a üye olmak için 'AŞK' şartı!
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04 Haziran 2020 09:20
Galatasaray Lisesi dışında kalanların üye olmakta zorlandığı Galatasaray, 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alacak, burada en büyük kriter "Galatasaray aşkı" olacak

Başvurularda bunu bir "etiket" olarak düşünenler elenecek. Yapılan değerlendirmelerde başvuruda bulunan kişinin maçlara ne sıklıkla gittiği, kombine kartının veya locasının bulunup bulunmadığı, Galatasaray Store'larda alışveriş yapıp yapmadığı gibi noktalar dikkate alınacak. Bu şekilde kulübe maddi destek sağlayan ve aidiyet duygusu yüksek olan kişilere öncelik verilecek.

HER SENE 400 YENİ ÜYE

Galatasaray'da 400 yeni üyenin yarısı Galatasaray Lisesi Mezunları (150 civarı) ile eski sporcular ve üye yakınlarına ayrılıyor.

Geri kalan 200 kişilik üyelik için yoğun bir talep bekleniyor. Gerek mülakatlarda gerek de başvuru esnasında belirlenen kriterler göz önüne alınacak, üye adayları için referans gösteren kişilerle temas kurulacak.

Bu testi geçenler kulübe üye yapılacak. Böylece kulübün üye profilinin aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

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