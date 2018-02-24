'in 23. haftasında, Türk Telekom Stadyumu'ndaile karşı karşıya geldi., baştan sona üstün oynadığı maçta'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.Galatasaray'a Bursaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 11. dakikada, 72. dakikada ve 90+3. dakikada, 42. dakikada, 49. dakikadakaydetti. Bursaspor'da 38. dakikadakırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 47'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Bursaspor müsabakasında Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Terim, 2-1 kaybedilen 22. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Tolga Ciğerci'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası dolan Belhanda'yı oynattı.Bursaspor, savunmadan çıkmaya çalışırken Bafetimbi Gomis etkili bir pres yaptı. Savunma topu kaleci Harun'a bırakmıştı ancak Gomis'in presi nedeniyle Bursaspor savunması topu kornere göndermek zorunda kaldı. Korner sonrasında savunmanın karşıladığı top Rodrigues'e geldi. Garry Rodrigues'in şutu savunmadan geri döndü. Belhanda daha sonra topu ceza sahasına doldurdu ancak Feghouli, topu tutamadı ve top auta gitti.Baskısı devam eden Galatasaray'da sağ kanatta Sofiane Feghouli topla buluştu. Feghouli'nin ceza sahasına doğru ortaladığı topu kaleci Harun ıskaladı. Sol kanada açılan topa Nagatomo yetişti ve pasını Garry Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues, ceza sahası içindeki Gomis'e pasını yolladı. Gomis, bekletmeden yerden bir vuruş yaptı ve 11. dakikada Gomis'in vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray, bu golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.Galatasaray, golden sonra da daha fazla topla oynayıp, rakip alanda pozisyon arayan taraf oldu. Mücadelenin ilk 25 dakikası Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.Sarı-kırmızılı takım sağ kanattan hücuma çıkarken Martin Linnes, pasında Feghouli'yi hareketlendirdi. Feghouli sağ kanattan ceza sahasına çok etkili bir orta açtı. Gomis topu iyi kontrol etti ancak vurmakta geç kalınca savunma araya girdi. Devamında top ceza sahasındaki Garry Rodrigues'e geldi. Rodrigues'in vuruşunda da savunma araya girdi ve tehlike uzaklaştırıldı.Bursaspor, ilk 35 dakikada rakip sahada top yapmkata zorlanırken, yeşil-beyazlı ekip bu dakikaya kadar Galatasaray ceza sahasına giremedi.Bursaspor yine savunmadan çıkarken zorlandı. Bursaspor savunmasında Ekong topla buluştu. Ekong topu kontrol etmek isterken ayağından biraz açtı. Younes Belhanda hızlı bir şekilde topa dokunurken, Ekong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Ekong'a kırmızı kart gösterdi. Belhanda yerine düşmese kaleci Harun ile karşı karşıya kalacaktı. 38. dakikada Bursaspor Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı.Mücadelenin 40. dakikasında Galatasaray bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Serdar Aziz kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Feghouli, sağ kanatta rakibine yaptığı presle topu kazandı. Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği top Belhanda'da kaldı. Belhanda rakiplerinin müdahalesine rağmen vuruşunu yaptı ve top bir kez daha direkten geri döndü. Boşta kalan topa Gomis vurdu ancak top üstten auta gitti.Baskılı oyununu devam ettiren Galatasaray, savunmadan çıkmakta zorlanan Bursaspor savunmasına yine pres yaptı. Gomis'in baskısının ardından Fransız oyuncunun ayağıdan seken topu Garry Rodrigues aldı. Rodrigues, ceza sahasının içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. Rodrigues'in plase vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray, 42. dakikada Garry Rodrigues'in attığı bu golle skoru 2-0'a getirdi.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Bursaspor karşısında Galatasaray ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı.Galatasaray, ikinci yarıya da çok hızlı başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Martin Linnes ceza sahasına topu havalandırdı. Savunmanın anlaşamadığı pozisyonda kaleci Harun'un dizinden seken top altıpasın sağına doğru açıldı. Serdar Aziz pozisyonu takip etti ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 3-0'a getirirken Serdar Aziz, eski takımına attığı gole çok fazla abartılı bir sevinç gösterisinde bulunmadı.Mücadelenin 54. dakikasında Galatasaray'da, 3. gol pozisyonu sırasında sakatlanan Ryan Donk oyuna devam edemedi. Bu dakikada Fatih Terim Donk yerine Yasin'i aldı.3-0'dan sonra oyunun temposu biraz düşerken, Galatasaray da daha kontrollü oynamaya başladı.Fatih Terim, oyuna ikinci müdahalesini 67. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Martin Linnes kenara gelirken oyuna Mariano dahil oldu.Sağ kanattan hücuma çıkan Galatasaray'da Belhanda, Mariano'nun pasında ceza sahası içinde hareketlendi. Belhanda aut çizgisinden top penaltı noktasına doğru çevirdi. Gomis, boş pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Galatasaray 72. dakikada Gomis'in golüyle Bursaspor karşısında skoru 4-0'a getirdi.Mücadelenin 76. dakikasında Selçuk İnan yerine oyuna Eren Derdiyok dahil oldu. Golcü oyuncu kısa süre sonra talihsiz bir an yaşadı. Sakatlanan Eren oyuna devam edemedi ve sedye ile kenara alındı. Galatasaray, 3 oyuncu değişiklik hakkı bittiği için kalan süreyi 10 kişi devam etti.90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Mariano'nun pasında topu alan Rodrigues, ceza sahasına girdi. Rodrigues, yerden ortasını açarken Gomis, altıpas içinde yaptığı vuruşta topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve fark 5'e çıktı.Bu golün ardından hakem karşılaşmadaki son düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.11. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanatta Nagatoma kaptığı topu, Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues, ceza sahasına girer girmez ceza yayı ön çizgisi üzerindeki Gomis'e yerden pasını attı. Fransız oyuncunun, sol ayağıyla gelişine yerden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.34. dakikada sarı-kırmızılılar ikinci gole yaklaştı. Linnes'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, topu penaltı noktası üzerindeki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues şut atmak üzereyken son anda savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.40. dakikada Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top üst direkten oyun alanına döndü. Sağ kanatta pres yaparak topu kapan Feghouli'nin ceza sahasına yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Harun'dan sekti. Boşta kalan topa yakın mesafeden Serdar Aziz'in vuruşunda, meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü. Topu önünde bulan Gomis'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.42. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'dan topu kapan Rodrigues hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Rodrigues, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Galatasaray'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Linnes ceza sahası içine topu gönderdi. Kaleci Harun'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz, yakın mesafeden sağ çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.58. dakikada sarı-kırmızılı ekibin Selçuk İnan ile sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topu, penaltı noktasına yakın bölgede Maicon kontrol etti. Brezilyalı oyuncunun sert şutunda kaleci Harun üzerine gelen topu son anda kornere çeldi.72. dakikada Galatasaray 4. golü buldu. Rodrigues ile yaptığı verkaçla Bursaspor ceza sahasında topla buluşan Belhanda, son çizgiye inmeden boş pozisyondaki Gomis'e yerden pasını gönderdi. Gomis'in bekletmeden düzgün vuruşunda top filelere gitti: 4-0.90+3. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Mariano ile verkaç yapan Rodrigues, ceza sahasına girerek son çizgiye inmeden topu altıpasa doğru gönderdi. Bu bölgedeki Gomis, yakın mesafeden topu filelere yolladı: 5-0.Karşılaşma Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Türk TelekomBülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf ÖzMuslera, Linnes (Dk. 67 Mariano), Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk (Dk. 54 Yasin Öztekin), Selçuk İnan (Dk. 76 Eren Derdiyok), Feghouli, Belhanda, Rodrigues, GomisHarun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Shehu, Bostock, John (Dk. 73 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 34 Sinan Bakış)Dk. 11, 72 ve 90+3 Gomis, Dk. 42 Rodrigues, Dk. 49 Serdar Aziz (Galatasaray)Dk. 38 EkongDk. 69 Selçuk İnan (Galatasaray)