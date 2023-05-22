Galatasaray, Zaniolo'nun etiketini belirledi

Galatasaray, devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo için istenen bonservis bedelini belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Zaniolo'nun etiketini belirledi
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22 Mayıs 2023 16:03
Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

BEKLENTİ EN AZ 30 MİLYON EURO

İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'un haberine göre; sezon sonunda İtalya'ya geri dönmek isteyen Nicolo Zaniolo, önceliği Milan'a vermiş durumda. Haberde, Galatasaray'ın Zaniolo için en az 30 milyon euro gibi bir beklentisinin olduğu ifade edilirken, Milan'ın kiralık bir formül arayışında oluşunun Galatasaray tarafından sıcak karşılanmadığı ifade edildi.

MİLLİ TAKIM FAKTÖRÜ

Ayrıca haberde, Zaniolo'nun İtalya'ya dönmek istemesindeki en büyük detayın İtalya Milli Takımı'na yeniden seçilme ihtimali olduğu aktarıldı.

Milan'ın devre arasında da transfer etmek istediği 23 yaşındaki İtalyan yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.



 
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