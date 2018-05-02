  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Galatasaray ve Beşiktaş, transferde rakip oldu!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen 20 yaşındaki orta saha Lucas Paqueta ile ilgilendiği, devreye son olarak Juventus'un da girdiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray ve Beşiktaş, transferde rakip oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2018 16:01
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun 20 yaşındaki orta sahası Lucas Paqueta, gösterdiği performansla dikkat çekerken Galatasaray ve Beşiktaş'ı transfer karşı karşıya getirdi. Brezilya ve İtalya basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın genç yıldız ile ilgilendiğini iddia etti. 

Brezilya basını, orta sahada oyun kurucu olarak görev alan ve 10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Paqueta ile Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti. Galatasaray'ın geçen sene de Paqueta ile ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın Paqueta ile tekrar girişimlere başlayacağı belirtilirken ancak bu kez devreye Juventus'un girdiği kaydedildi. İtalyan devinin yanı sıra Atletico Madrid ve Sevilla'nın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği açıklandı.

İTALYAN BASINI: ''BEŞİKTAŞ İSTİYOR!''

İtalya basını ise bir başka iddia ortaya attı. Corierro dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, sezon sonu Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması halinde o pozisyona Lucas Paqueta'yı transfer etmek istiyor. Flamengo ile sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan genç yetenek ile Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Brezilya U20 Milli Takımı'nda 8 maça çıkıp 1 gol kaydeden Paqueta, Flamengo ile bu sezona da iyi başlarken 6 maçta 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için