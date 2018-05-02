Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun 20 yaşındaki orta sahası, gösterdiği performansla dikkat çekerken Galatasaray ve Beşiktaş'ı transfer karşı karşıya getirdi. Brezilya ve İtalya basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın genç yıldız ile ilgilendiğini iddia etti.Brezilya basını, orta sahada oyun kurucu olarak görev alan ve 10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Paqueta ile Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti. Galatasaray'ın geçen sene de Paqueta ile ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.Galatasaray'ın Paqueta ile tekrar girişimlere başlayacağı belirtilirken ancak bu kez devreye Juventus'un girdiği kaydedildi. İtalyan devinin yanı sıra Atletico Madrid ve Sevilla'nın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği açıklandı.İtalya basını ise bir başka iddia ortaya attı. Corierro dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, sezon sonu Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması halinde o pozisyona Lucas Paqueta'yı transfer etmek istiyor. Flamengo ile sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan genç yetenek ile Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.Brezilya U20 Milli Takımı'nda 8 maça çıkıp 1 gol kaydeden Paqueta, Flamengo ile bu sezona da iyi başlarken 6 maçta 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.