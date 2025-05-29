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Galatasaray ve Başakşehir arasında 34. randevu

Trendyol Süper Ligi'nde 38. Hafta karşılaşmasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek.

calendar 29 Mayıs 2025 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Başakşehir arasında 34. randevu
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Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de cumartesi 34. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 33 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rebakke Galatasaray'ın 58 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 16 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.

Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 9'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

Son 5 lig maçını Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 5 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 5 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandırırken, sadece 2 gol yedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.


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