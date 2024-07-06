Galatasaray teklifini güncelledi: Guela Doue

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için temaslarını yoğunlaştırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki genç oyuncu için Rennes'e 6 milyon euro'luk teklif yaptı.
Fransızlar ilk etapta bu teklife sıcak bakmazken; Galatasaray'ın teklifi güncelleyeceği öğrenildi.
G.SARAY'DAN YENİ TEKLİF
Oyuncuyla her konuda anlaşan ve kulübünü ikna etmeye çalışan yönetim, bonuslarla birlikte 7.5 milyon euro'ya kadar çıkmayı düşünüyor ve bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
OYUNCUNUN MAAŞI
Anlaşmanın sağlanması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmıılı takımda 1.5 milyon euro kazanacak.
Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki genç oyuncu için Rennes'e 6 milyon euro'luk teklif yaptı.
Fransızlar ilk etapta bu teklife sıcak bakmazken; Galatasaray'ın teklifi güncelleyeceği öğrenildi.
G.SARAY'DAN YENİ TEKLİF
Oyuncuyla her konuda anlaşan ve kulübünü ikna etmeye çalışan yönetim, bonuslarla birlikte 7.5 milyon euro'ya kadar çıkmayı düşünüyor ve bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
OYUNCUNUN MAAŞI
Anlaşmanın sağlanması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmıılı takımda 1.5 milyon euro kazanacak.
Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.