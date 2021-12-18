Galatasaray taraftarından TFF'ye protesto

Süper Lig'de Galatasray'ın Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti.
Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir maçı sırasında hakem kararlarına tepki gösterdi ve "TFF istifa" tezahüratlarında bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" diye bağırdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir maçı sırasında hakem kararlarına tepki gösterdi ve "TFF istifa" tezahüratlarında bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" diye bağırdı.