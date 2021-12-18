Galatasaray taraftarından TFF'ye protesto

Galatasaraylı taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından TFF'ye protesto
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18 Aralık 2021 19:38
Süper Lig'de Galatasray'ın Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir maçı sırasında hakem kararlarına tepki gösterdi ve "TFF istifa" tezahüratlarında bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" diye bağırdı.


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