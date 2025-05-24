Galatasaray takım otobüsüne saldırı!

Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, maçın ardından çirkin bir olaya maruz kaldı.
Sarı-kırmızılıların takım otobüsüne maçın ardından taşlı saldırı düzenlendi.
Bu saldırının ardından Galatasaray'ın takım otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü.
Sarı-kırmızılıların takım otobüsüne maçın ardından taşlı saldırı düzenlendi.
Bu saldırının ardından Galatasaray'ın takım otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü.
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