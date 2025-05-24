24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
2-1
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-2
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
0-2
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
2-0
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
3-0
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
2-0
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
0-0DA
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
1-1DA
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
0-0DA
24 Mayıs
Bologna-Genoa
1-3
24 Mayıs
AC Milan-Monza
0-0DA
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
2-190'
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
0-0
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
2-290'
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
4-2
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
2-2
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Galatasaray takım otobüsüne saldırı!

Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

calendar 24 Mayıs 2025 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 22:20
Haber: Sporx.com
Galatasaray takım otobüsüne saldırı!
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Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, maçın ardından çirkin bir olaya maruz kaldı.

Sarı-kırmızılıların takım otobüsüne maçın ardından taşlı saldırı düzenlendi.

Bu saldırının ardından Galatasaray'ın takım otobüsünün camlarının kırıldığı görüldü.  








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