FATİH TERİM'DEN 4 RÖTUŞ

MUSTAFA DENİZLİ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

AYTAÇ KARA 8 MAÇ SONRA KADRODA

CICALDAU VE ÖMER KADRODA YOK

FATİH TERİM CEZALI

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI

ALTAY, PINARES İLE ÖNE GEÇTİ

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

HALİL DERVİŞOĞLU EŞİTLİĞİ SAĞLADI

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA BASKIYI ARTIRDI

GALATASARAY'DAN SEZONUN İLK KORNER GOLÜ

MUSLERA'DAN MÜTHİŞ REFLEKS

BAMBA, PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇ OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Altay, 17. dakikada Cesar Pinares attı. Galatasaray, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.Galatasaray, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin kafa vuruşuyla attığı golle öne geçti. Sarı kırmızılı ekip Diagne ile birlikte bu sezon ilk kez kornerden gol bulmuş oldu.Altay, 85. dakikada penaltı kazandı. Karamoko Bamba, kazanılan penaltı vuruşunu 86. dakikada gole çevirdi ve maça eşitliği getirdi.Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, puanını 23'e yükseltti. Ligde galibiyet hasret bir diğer takım olan Altay ise 8 maça çıkan hasretine karşın Altay puanını 18 yaptı.Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.Teknik direktör Fatih Terim, ligin 14. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev verdiği Babel, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Diagne'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Feghouli'yi görevlendirdi.Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de son yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına takımını Mateusz Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Andre Poko, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Rodriguez, Karamoko Bamba 11'iyle çıkardı.Yedek kulübesinde Cihan Topaloğlu, Ahmed Rayan, Cem Özgener, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Erhan Çelenk, Marco Paixao, Serge Aka, Thaciano Mickael ve Tolga Ünlü yer aldı.Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynattığı ancak cezalı duruma düşen Khaly Thiam'ın yerine Zeki Yıldırım'ı görevlendirdi.Galatasaray'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig'de 8 maçın ardından kadroya alındı. Sezon başında transfer edilen Aytaç, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almazken Süper Lig'de de uzun bir süredir müsabaka kadrosuna yazılmadı. Son olarak 6. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan maçın 21 kişilik kadrosunda bulunan ve süre alamayan Aytaç, 8 karşılaşmanın ardından Altay mücadelesiyle kadroya girebildi. Aytaç, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 karşılaşmada 45 dakika süre bulabildi.Sarı-kırmızılı ekipte istikrarlı futbolcu Alexandru Cicaldau ile takımın tecrübelilerinden Ömer Bayram müsabaka kadrosuna yazılmadı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra son dönemde kadroya giremeyen Gustavo Assunçao kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ilk 11'in değişmezlerinden Cicaldau ve tecrübeli oyuncu Ömer Bayram da 21 kişi arasına giremedi. Sarı-kırmızılı takımda ismi açıklanmayan bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı. Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, Altay maçında da görev yapamadı. Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer aldı.İki takım da mücadeleye hücuma dönük ve tempolu başladı. Galatasaray, çok adamla birlikte oyunu Altay yarı sahasına yıkmaya çalıştı. Altay ise kaptığı toplarla çok adamla hızlı hücumlar denedi. İki takımın tempolu oyunuyla birlikte bol bol pozisyonlar da yaşandı.Maçta ilk tehlikeli pozisyonu 16. dakikada Galatasaray yakaladı. Mustafa Muhammed sağ çaprazdan ceza sahası içine girip vuruşunu yaptı ancak İbrahim Öztürk araya girip topu kornere attı.Bu pozisyondan 1 dakika sonra Altay üstünlük golünü buldu.Leandro Kappel'in pasında sağ çaprazdan topla buluşan Cesar Pinares üç savunmacı karşısında şut açısı bulur bulmaz yaptığı plase vuruşta topu sol köşeden ağlara gönderdi.Galatasaray, bu golle birlikte bu sezon sahasında oynadığı 7 lig maçının 4'ünde ilk golü yiyen taraf oldu.Galatasaray, 0-1'den sonra oyun üstünlüğünü artırdı ve daha baskılı bir oyun oynamaya başladı. Üst üste ataklar yapan ve Altay kalesinde etkili olan Galatasaray Van Aanholt, Victor Nelsson ile gole yaklaştı. Mustafa Muhammed ile direğe takılan Galatasaray, 25. dakikada bir de penaltı bekledi ancak VAR'dan gelen kontrol sonrası penaltı kararı çıkmadı.Galatasaray, maçın 34. dakikasında eşitlik golünü buldu. Marcao'nun sağ kanata doğru gönderdiği uzun pasta defansın arkasına koşu yapan Sofiane Feghouli topu içeri çevirdi ve altıpasta Halil Dervişoğlu topu tek dokunuş ile ağlara göndermeyi başardı.Bu golde Altay cephesi Murat Akça'ya faul yapıldığına yönelik itirazda bulundu ancak VAR kontrolü sonrası Galatasaray'ın golü geçerli oldu.İlk yarının son 10 dakikasında Galatasaray yine etkili oldu. Ancak bu çabalar etkili olmadı ve iki taraf devreye 1-1'lik eşitlikle gitti.İkinci yarıya Galatasaray, üstünlük golü için baskılı bir şekilde başladı. Kanatları aktif şekilde kullanan Galatasaray, Altay'ın stoperlerine karşın hücum oyuncularını bu ortalarda toplarla buluşturamadı.Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk etkili atağını 53. dakikada yaptı. Sol taraftan kullanılan kornerde Patrick Van Aanholt'un ortasında ön direkte Halil Dervişoğlu'nun kafayla indirdiği topu arka direkte Sofiane Feghouli altıpastan yaptığı kafa vuruşu az farkla kalenin üstünde auta gitti.Arka arkaya ataklar yapan Galatasaray, bu kez 58'de Halil ile net bir fırsattan faydalanamadı. Temposunu giderek artıran Galatasaray'da ilk değişiklikler 69'da geldi. Mustafa, Halil ve Taylan oyundan çıkarken Diagne, Barış Alper ve Morutan oyuna dahil oldu.Baskısını sürdüren Galatasaray, 80. dakikada üstünlük golünü buldu. Sağ taraftan kullanılan kornerde Patrick Van Aanholt'un ortasında Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu.Galatasaray bu golle birlikte bu sezon ligde ilk kez kornerden gol bulmuş oldu. Sarı kırmızılılar, bu gole kadar 100 kornerde gol bulamamıştı.2-1'den sonra Galatasaray savunmaya çekilirken, Altay kalabalık şekilde hücum etmeye başladı. 82. dakikada Bamba'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Muslera müthiş bir reaksiyonla topu çeldi.Bu pozisyondan saniyeler sonra Altay penaltı kazandı. İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunun ardından Berkan Kutlu'nun topu elle oynaması sonrası Cüneyt Çakır VAR sisteminin uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.Topun başına gelen Karamoko Bamba, 86. dakikada skora eşitliği getirdi.10 dakika uzayan bölümde Galatasaray, tekrar gol bulmak için bastırdı ancak sonuç alamadı ve ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.53. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu top arka direkteki Feghouli'ye çarparak auta gitti.55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun paralel pasında ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top yandan auta çıktı.58. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Van Aanholt, ceza sahası içinde topla buluştu ve pasını uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Milli futbolcu, şutunda kaleci Lis savunmadan seken meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.74. dakikada Morutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top az farkla yandan auta gitti.82. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Bamba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda Muslera sağına yatarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.83. dakikada Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.: Nef: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Muslera, Yedlin (Dk. 90+1 Babel), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 69 Morutan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Feghouli, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 69 Diagne): Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Dk. 79 Thaciano), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Paixao), Poko (Dk. 90+2 Erhan Çelenk), Kappel, Pinares (Dk. 68 Ceyhun Gülselam), Rodriguez (Dk. 68 Ahmed Rayan), Bamba: Dk. 17 Pinares, Dk. 86 Bamba (Penaltıdan) (Altay), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 79 Diagne (Galatasaray): Dk. 11 Yedlin, Dk. 65 Muslera (Galatasaray), Dk. 20 Pinares, Dk. 50 Cebrail Karayel, Dk. 65 Zeki Yıldırım, Dk. 90+5 Bamba (Altay)