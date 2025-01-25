Galatasaray, son 26 maçta yenilmedi

Sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'tan bu yana çıktığı 26 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son 26 maçta yenilmedi
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25 Ocak 2025 21:54

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

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