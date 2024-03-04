Galatasaray seriyi 16 maça yükseltti

Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yenenrek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray seriyi 16 maça yükseltti
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04 Mart 2024 00:05
Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 9 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

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