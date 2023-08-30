Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında Molde ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ve 90+3'te Angelino attı. Molde'nin golü ise 66. dakikada Eirik Hestad'dan geldi.
Norveç'teki ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı grup kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç'in Molde ekibini konuk eden Galatasaray'da ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.
Sarı-kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazamcın Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.
İKİ İSİM İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.
Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.
Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.
FREDRIK MIDTSJO KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmanın dün düzenlenen basın toplantısına katılan Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.
Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.
MOLDE'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Molde'de teknik direktör Erling Moe, ilk maça göre kadroda tek değişiklik yaptı.
Norveç ekibinde Kristian Eriksen yedeğe çekilirken, yerine Markus Kaasa ilk 11'de görevlendirildi.
Molde müsabakaya Jacop Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon, Markus Kaasa, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen, Magnus Wolff Eikrem ve Ola Brynhildsen 11'i ile çıktı.
STADYUM TAMAMEN DOLDU
Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.
Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.
Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.
ICARDI ÖNE GEÇİRDİ
Galatasaray, henüz 5. dakikada Mauro Icardi'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Arjantinli yıldız, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.
DÜŞÜK TEMPO
İlk yarının ortalarından itibaren karşılaşmada tempo oldukça düşük geçti. Galatasaray, bu dakikalarda rakip kalede aradığı pozisyonları bulamadı.
MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Galatasaray'ın deneyimli ismi Fernando Muslera, 30. dakikada oldukça kritik bir kurtarışa imzan attı. Uruguaylı eldiven karşı karşıya pozisyonda Hestad'ın vuruşunu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
Galatasaray, ikinci yarının ilk anlarında özellikle Tete ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Brezilyalı yıldız, 55. dakikada rakip kaleyi yokladı. Bu top savunmaya da çarparak az farkla dışarıya gitti.
MOLDE EŞİTLİĞİ YAKALADI
Molde, 66. dakikada eşitliği yakaladı. Galatasaray ceza sahasında topla buluşan Eirik Hestad topu filelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
OKAN BURUK'TAN HAMLELER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1'lik skorun ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens kenara geldi. Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ!
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da çok kritik bir kurtarışa imza attı. Uruguaylı eldiven, 77. dakikada karşı karşıya pozisyonda yine geçit vermedi.
MOLDE ATTI, OFSAYT!
Molde, Veton Berisha'nın 81. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından Molde'nin bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
ANGELINO ATTI!
Galatasaray, 90+3'te bir kez daha öne geçti. Angelino'nun kullandığı serbest vuruşta top savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Galatasaray, bu golle maçı 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada ceza sahası yayının sağında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay'ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey'dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
77. dakikada derinlemesine atılan pasta savunma arkasına sarkan Berisha, sol çaprazdan karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci Muslera, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada Molde'nin golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Eriksen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Berisha, kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelesi sonrasında Berisha'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.
90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen'e çarparak ağlara gitti: 2-1.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 90 Berkan Kutlu), Tete (Dk. 80 Bakambu), Mertens (Dk. 72 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik-Dk. 85 Grodem), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik (Dk. 76 Eriksen), Haugen, Eikrem (Dk. 76 Berisha), Brynhildsen
Goller: Dk. 7 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90+3 Angelino (Galatasaray), Dk. 66 Hestad (Molde)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ellingsen, Dk. 85 Mannsverk, Dk. 90+7 Berisha (Molde), Dk. 45+5 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 74 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ve 90+3'te Angelino attı. Molde'nin golü ise 66. dakikada Eirik Hestad'dan geldi.
Norveç'teki ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı grup kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç'in Molde ekibini konuk eden Galatasaray'da ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.
Sarı-kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazamcın Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.
İKİ İSİM İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.
Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.
Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.
FREDRIK MIDTSJO KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'da Pendikspor'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, maçın kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmanın dün düzenlenen basın toplantısına katılan Midtsjö, Molde karşısında 3-2 kazanılan ilk maçın son golünü atmıştı.
Molde'nin basın toplantısına katılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.
MOLDE'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Molde'de teknik direktör Erling Moe, ilk maça göre kadroda tek değişiklik yaptı.
Norveç ekibinde Kristian Eriksen yedeğe çekilirken, yerine Markus Kaasa ilk 11'de görevlendirildi.
Molde müsabakaya Jacop Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon, Markus Kaasa, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen, Magnus Wolff Eikrem ve Ola Brynhildsen 11'i ile çıktı.
STADYUM TAMAMEN DOLDU
Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.
Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.
Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.
ICARDI ÖNE GEÇİRDİ
Galatasaray, henüz 5. dakikada Mauro Icardi'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Arjantinli yıldız, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.
DÜŞÜK TEMPO
İlk yarının ortalarından itibaren karşılaşmada tempo oldukça düşük geçti. Galatasaray, bu dakikalarda rakip kalede aradığı pozisyonları bulamadı.
MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Galatasaray'ın deneyimli ismi Fernando Muslera, 30. dakikada oldukça kritik bir kurtarışa imzan attı. Uruguaylı eldiven karşı karşıya pozisyonda Hestad'ın vuruşunu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
Galatasaray, ikinci yarının ilk anlarında özellikle Tete ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Brezilyalı yıldız, 55. dakikada rakip kaleyi yokladı. Bu top savunmaya da çarparak az farkla dışarıya gitti.
MOLDE EŞİTLİĞİ YAKALADI
Molde, 66. dakikada eşitliği yakaladı. Galatasaray ceza sahasında topla buluşan Eirik Hestad topu filelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
OKAN BURUK'TAN HAMLELER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1'lik skorun ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens kenara geldi. Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ!
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da çok kritik bir kurtarışa imza attı. Uruguaylı eldiven, 77. dakikada karşı karşıya pozisyonda yine geçit vermedi.
MOLDE ATTI, OFSAYT!
Molde, Veton Berisha'nın 81. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından Molde'nin bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
ANGELINO ATTI!
Galatasaray, 90+3'te bir kez daha öne geçti. Angelino'nun kullandığı serbest vuruşta top savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Galatasaray, bu golle maçı 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada ceza sahası yayının sağında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay'ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey'dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
77. dakikada derinlemesine atılan pasta savunma arkasına sarkan Berisha, sol çaprazdan karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci Muslera, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada Molde'nin golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Eriksen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Berisha, kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelesi sonrasında Berisha'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.
90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen'e çarparak ağlara gitti: 2-1.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 90 Berkan Kutlu), Tete (Dk. 80 Bakambu), Mertens (Dk. 72 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik-Dk. 85 Grodem), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik (Dk. 76 Eriksen), Haugen, Eikrem (Dk. 76 Berisha), Brynhildsen
Goller: Dk. 7 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90+3 Angelino (Galatasaray), Dk. 66 Hestad (Molde)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ellingsen, Dk. 85 Mannsverk, Dk. 90+7 Berisha (Molde), Dk. 45+5 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 74 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)