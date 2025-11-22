Galatasaray sakatlık: Mario Lemina!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Mario Lemina, ilk dakikalarda bir sakatlık yaşadı.
Bir süre oyuna devam eden Lemina, 15. dakikada kendisini yere bıraktı. Mario Lemina, tedavisi sonrası oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Mario Lemina yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.
