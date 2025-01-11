Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu aldı

Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu aldı
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11 Ocak 2025 15:47
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İspanyol futbolcu Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

KARİYERİ

Laura Dominguez Rojo, kariyeri boyunca İspanya takımlarından Madrid CFF ve Rayo Vallecano'da forma giydi.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin o paylaşımı:



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