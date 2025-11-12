Galatasaray, Pavlovic için o ismin kararını bekliyor

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray , kadrosunu güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic için harekete geçti.

Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattına takviye yapılmasını isterken, önceliğin Pavlovic transferine verilmesini talep etti. 24 yaşındaki Sırp savunmacı geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine gelmiş, ancak Milan'ın istediği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

ALLEGRI'NİN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu kez sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde elde edilmesi muhtemel gelirlerin de etkisiyle Milan'ın taleplerini karşılamaya daha yakın.

İtalyan ekibinde teknik direktör Massimiliano Allegri'nin, son haftalarda forma şansı verdiği Pavlovic hakkında vereceği karar transferin seyrini belirleyecek.

Galatasaray cephesi, oyuncu için satın alma opsiyonlu zorunlu kiralama formülünü masaya koymaya hazırlanıyor. Allegri'nin onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon bitiremedikleri Pavlovic transferini bu kez sonuçlandırmak istiyor.

ARA TRANSFERDE VİTES YÜKSELİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray, devre arasında hem savunmaya hem hücuma takviye yaparak kadro derinliğini artırmayı planlıyor.

Allegri'nin Pavlovic konusundaki kararı netleştiği anda sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında transferde vites yükseltecek.