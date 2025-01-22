Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraladı!

Galatasaray, Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027-2028 yılına kadar uzatıp İskenderun'a kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraladı!
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22 Ocak 2025 12:03
Galatasaray, Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027-2028 yılına kadar uzatıp İskenderun'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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