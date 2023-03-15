Galatasaray Nef, deplasmanda kayıp!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'ya 92-78 yenildi.



Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 31-29 önde geçen sarı-kırmızılı ekip devreyi de 46-45 önde tamamladı.



Üçüncü çeyreği 63-61 önde tamamlayan Yunan ekibi, maçtan da 92-78 galip geldi ve çeyrek finale çıktı.



Grupta geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Unicaja ve AEK'nin ardından 3. sırada yer alıyor.



İlk maçında Unicaja'ya deplasmanda mağlup olan Yunanistan temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galip ayrıldı.



Galatasaray Nef ile AEK arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 81-71 kazanmıştı.



Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.





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