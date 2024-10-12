Galatasaray milli ara sonrası kaybetmiyor!

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk döneminde milli ara sonrasında 7 maça çıktı. 6'sını kazanan Aslan, sadece 1 kez kayıp yaşadı.

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Galatasaray milli ara sonrası kaybetmiyor!
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12 Ekim 2024 12:18
Üst üste iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, milli ara dönüşündeki performansıyla da dikkat çekiyor.

Tecrübeli teknik adam, 2022'de göreve geldiği sarı-kırmızılı ekipte verilen milli aralar sonrasında 7 maça çıktı. 1 Ekim 2022'deki Adana Demirspor mücadelesinde 0-0 berabere kalan Okan Buruk ve öğrencileri, daha sonra ise fire vermedi. Adana Demirspor (2-0), Samsunspor (4-2), Beşiktaş (2-1), Alanyaspor (4-0), Hatayspor (1-0) ve Çaykur Rizespor'u (5-0) mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında da performansını sürdürmeyi hedefliyor.

23'TE CANLI YAYINA ÇIKACAK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bugün saat 23.00'te TV100'e konuk olacak. Ersin Düzen'in moderatörlüğünü yapacağı programda; Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin yorumcu olarak yer alacak. Bu sezon ilk kez canlı yayına çıkacak Okan Buruk'un önemli açıklamalar yapması bekleniyor. 

 
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