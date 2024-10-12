Galatasaray milli ara sonrası kaybetmiyor!

Üst üste iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, milli ara dönüşündeki performansıyla da dikkat çekiyor.
Tecrübeli teknik adam, 2022'de göreve geldiği sarı-kırmızılı ekipte verilen milli aralar sonrasında 7 maça çıktı. 1 Ekim 2022'deki Adana Demirspor mücadelesinde 0-0 berabere kalan Okan Buruk ve öğrencileri, daha sonra ise fire vermedi. Adana Demirspor (2-0), Samsunspor (4-2), Beşiktaş (2-1), Alanyaspor (4-0), Hatayspor (1-0) ve Çaykur Rizespor'u (5-0) mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında da performansını sürdürmeyi hedefliyor.
23'TE CANLI YAYINA ÇIKACAK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bugün saat 23.00'te TV100'e konuk olacak. Ersin Düzen'in moderatörlüğünü yapacağı programda; Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin yorumcu olarak yer alacak. Bu sezon ilk kez canlı yayına çıkacak Okan Buruk'un önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adam, 2022'de göreve geldiği sarı-kırmızılı ekipte verilen milli aralar sonrasında 7 maça çıktı. 1 Ekim 2022'deki Adana Demirspor mücadelesinde 0-0 berabere kalan Okan Buruk ve öğrencileri, daha sonra ise fire vermedi. Adana Demirspor (2-0), Samsunspor (4-2), Beşiktaş (2-1), Alanyaspor (4-0), Hatayspor (1-0) ve Çaykur Rizespor'u (5-0) mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında da performansını sürdürmeyi hedefliyor.
23'TE CANLI YAYINA ÇIKACAK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bugün saat 23.00'te TV100'e konuk olacak. Ersin Düzen'in moderatörlüğünü yapacağı programda; Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin yorumcu olarak yer alacak. Bu sezon ilk kez canlı yayına çıkacak Okan Buruk'un önemli açıklamalar yapması bekleniyor.