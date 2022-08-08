Galatasaray, Mertens'in maliyetini açıkladı!

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir. "

Galatasaray, Lucas Torreira birlikte İstanbul'a gelen Dries Mertens'in transferini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar oyuncuya 2 milyon 900 bin euro maaş ve 1 milyon 100 bin euro imza parası ödeneceğini açıkladı.