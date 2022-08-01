Galatasaray masaya yumruğunu vurdu, Midtsjö geldi!

Cuma günü oyuncunun gelmesi planlanırken Alkmaar cephesi, 28 yaşındaki futbolcuyu 4 Ağustos'ta Konferans Ligi'nde oynacayacakları Dundee United maçında sahaya sürmek isteyince G.Saray yönetiminin sert tepkisi ile karşılaşmışlardı.
Transferi lige yetiştirmek isteye sarı kırmızılılarda, Alkmaar'ın bu isteği şaşkınlık yarattı.
ALKMAAR'A GERİ ADIM ATTIRDI
Hollanda ekibine oyuncuyu göndermeleri için 2 gün süre veren G.Saray, Alkmaar'a geri adım attırdı ve dün akşam oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Yıldız futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçerek prosedürleri tamamlayacak.
ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA
Midtsjö, 7 Ağustos Pazar günü Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar formasıyla 41 maça çıkan 28 yaşındaki Midtsjö, 6 asist yapma başarısı göstermişti.
Transferi lige yetiştirmek isteye sarı kırmızılılarda, Alkmaar'ın bu isteği şaşkınlık yarattı.
ALKMAAR'A GERİ ADIM ATTIRDI
Hollanda ekibine oyuncuyu göndermeleri için 2 gün süre veren G.Saray, Alkmaar'a geri adım attırdı ve dün akşam oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Yıldız futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçerek prosedürleri tamamlayacak.
ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA
Midtsjö, 7 Ağustos Pazar günü Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar formasıyla 41 maça çıkan 28 yaşındaki Midtsjö, 6 asist yapma başarısı göstermişti.
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