Galatasaray maçı öncesi sakatlık!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta karşılaşacağı Union Saint-Gilloise'de bir sakatlık yaşandı.
Union Saint-Gilloise, Galatasaray maçı öncesi ligde sahasında Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi.
Gilloise'de Fedde Leysen, yaşadığı sakatlığın ardından 12. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Saint-Gilloise forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Leysen, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray ile Union Saint-Gilloise, salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Union Saint-Gilloise, Galatasaray maçı öncesi ligde sahasında Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi.
Gilloise'de Fedde Leysen, yaşadığı sakatlığın ardından 12. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Saint-Gilloise forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Leysen, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray ile Union Saint-Gilloise, salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.