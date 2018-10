Galatasaray maçı için Erwin Koeman değerlendirmesi

Hollanda Gazetesi De Telegraaf'ın spor yazarı Marcel van der Kraan, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin hocası olarak kulübede yer alması beklenen Erwin Koeman'ı yorumladı. Fanatik Gazetesi'nde yer alan haberde açıklamalar..."Koeman'ın çalıştırdığı takımlar her zaman çelik gibidir ve güçlü bir mentaliteye sahiptir. Karşımızda futbol vizyonu yüksek, teknik adam olarak düşünceleri net bir hoca var. Birinci adam olduğu dönemlerde Feyenoord gibi bir kulübü ve Macaristan Milli Takımı'nı çalıştırdı. Tüm takıma hakim olabilen, klasik bir yardımcı hocanın çok üstünde bir potansiyele sahip.""Benim için gerçekten 1 numara seviyesinde bir teknik direktör. Atak futbolunu sever ve taktik anlayışı olarak genelde 4-3-3'ü tercih eder. Ancak elindeki malzemeye göre bu durum değişebilir. Oyuncularından her zaman daha fazlasını almaya çalışır, rakipten daha fazla koşmalarını (Özellikle orta alandaki futbolculardan) ister. Genç oyunculara her zaman önem verir. Ayrıca Guus Hiddink, Erwin'ın en beğendiği hocalar arasında yer alıyor.""O, Hollanda'nın kuzeyinden geliyor ve Groningen'de büyüdü. Ülkenin diğer yerlerine göre daha soğuk ve güçlü insanların yaşadığı bir yer. Her zaman verdiği kararları, kendinden emin bir şekilde alır. Disiplini elden bırakmaz, oyuncularına ne istediğini açık şekilde anlatır ve takım içinde soru işareti yaratmaz. Soyunma odasında sesini yükseltmekten çekinmez ve maç sırasında bu tarzını sürdürür. Fenerbahçeliler merak etmesin, çünkü Galatasaray maçında yedek kulübesinde sağlam bir teknik adamları olacak."