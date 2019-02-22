KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR



İLK YARI

5. dakikada Grimaldo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.



7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.



35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.



42. dakikada hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası yayının ortasında Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İKİNCİ YARI



Detaylar birazdan...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray ile Benfica, Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı İstanbul'da 2-1 kaybeden Galatasaray, Lizbon'da Benfica ileberabere kaldı ve Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.Galatasaray, 85. dakikada Emre Akbaba ile golü buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı.Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray, Lizbon'da istediği sonucu alamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Benfica ise bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.Portekiz ekibi, yakaladığı hızlı hücumda sağ kanattan etkili geldi. Henüz 6. dakikada Pizzi'nin yerden ortasına Cervi'nin dokunuşu kalenin direğini adeta sıyırdı. 34. dakikada ise Seferovic, ceza sahasının solundan uzak köşeye yerden çıkardı. Son anda araya giren Marcao'nun dokunuşu direği yalayıp kornere gitti.Felix'in sol kanattan yerden çevirdiği topu Pizzi ceza yayı üzerinde kontrol etti. Pizzi'nin şutunu Muslera son anda köşeden kornere çeldi.Karşılaşmanın 55. dakikasında Ndiaye orta sahada topu kazandıktan sonra hızlı bir şekilde sağ kanattaki Feghouli'ye oynadı. Feghouli, ceza sahasına sokulduktan sonra pas vermek ve şut çekmek arasında kaldı. Feghouli, şut yerine son anda Diagne'ye pas verdi ancak geç kaldı ve araya giren Benfica savunması tehlikeyi önledi.Maçın 61. dakikasında Benfica, yine genç futbolcusu Felix ile tehlikeli geldi. Kornerde uzak köşede topla buluşan Felix'in vuruşu az farkla üstten auta gitti.Gol için saldıran Galatasaray, 63. dakikada Younes Belhanda ile golü buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Diagne'nin yaptığı pres sonucunda Belhanda topla buluştu ve golü attı ancak Belhanda'nın ofsaytta olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.Mücadelenin 71. dakikasında Ryan Donk yerde kaldı ve korkuttu. Hakem tedavisinin gerçekleştirilmesi için oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Tedavisi saha içinde gerçekleştirilen Donk, oyuna kaldığı yerden devam etti.Galatasaray, 85. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçtik ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı! Diagne'nin pozisyonda ofsayt halinde olduğunu belirten hakem, golü geçersiz saydı.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelen Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Badou Ndiaye'yi tercih etti.Sarı kırmızılı takımda UEFA'ya gönderilen listede yer almayan Emre Taşdemir'in yerine Nagatomo, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine de Mariano ilk 11'de forma giyen diğer futbolcular oldu.Galatasaray maça Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne ilk 11'i ile maça başladı.Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Yunus Akgün yer aldı.Diğer yandan Benfica takımı ise İstanbul'da oynanan ilk maçtaki ilk 11'e göre 3 futbolcusunu değiştirdi. Portekizli teknik direktör Bruno Lage, defansta Ribeiro ve Corchia'nın yerlerine Grimaldo ve Andre Almeida'yı ilk 11'de oynattı. Ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Salvio'nun yerine de Pizzi sahaya çıktı.Öte yandan Luz Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.