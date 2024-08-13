Galatasaray limit için Wilfried Zaha'yı bekliyor!

Galatasaray, kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırarak yeni transferlere kaynak yaratmak ve harcama limiti konusunda rahatlamak istiyor.
Tete'den 4 milyon 750 bin, Emin Bayram'dan 4 milyon euro gelir elde eden sarı kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralama bedeli olarak da 6 milyon 400 bin euroyu kasasına koydu. Yıllık maliyeti yüksek olan Zaha'nın da Leicester City ile olan transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa Galatasaray yönetimin harcama limiti konusunda eli rahatlayacak.
Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu'na ilgisi devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis ücreti karşılığında 25 yaşındaki milli futbolcunun Rus kulübüne transferine onay verebilir.
Cicaldau ve Sergio Oliveira da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimler. Olası ayrılıkların ardından eksik noktalara takviyeler için çalışmalar hızlanacak.
Tete'den 4 milyon 750 bin, Emin Bayram'dan 4 milyon euro gelir elde eden sarı kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralama bedeli olarak da 6 milyon 400 bin euroyu kasasına koydu. Yıllık maliyeti yüksek olan Zaha'nın da Leicester City ile olan transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa Galatasaray yönetimin harcama limiti konusunda eli rahatlayacak.
Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu'na ilgisi devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis ücreti karşılığında 25 yaşındaki milli futbolcunun Rus kulübüne transferine onay verebilir.
Cicaldau ve Sergio Oliveira da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimler. Olası ayrılıkların ardından eksik noktalara takviyeler için çalışmalar hızlanacak.
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