Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kupayı nerede kaldıracağı konusundaki belirsizlik son buldu.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
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