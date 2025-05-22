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Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak!

Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak.

calendar 22 Mayıs 2025 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 10:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak!
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kupayı nerede kaldıracağı konusundaki belirsizlik son buldu.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.


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