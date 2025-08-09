10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray, Köhn için teklif bekliyor!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımdan ayrılacağını açıkladığı Derrick Köhn için resmi teklif bekliyor.

Galatasaray, Derrick Köhn ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesinde Alman futbolcunun kadroda yer almamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık." demişti. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu açıklamasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için gelecek resmi teklifleri bekliyor.


Köhn, geçen sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibi, sezon sonunda Köhn'ün bonservisini almak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Köhn'ün adı ayrıca; Eyüpspor, Krasnodar ve Köln ile de anılmıştı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sonra eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
