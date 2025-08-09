Galatasaray, Köhn için teklif bekliyor!

Galatasaray, Derrick Köhn ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesinde Alman futbolcunun kadroda yer almamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık." demişti. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu açıklamasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için gelecek resmi teklifleri bekliyor.
Köhn, geçen sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibi, sezon sonunda Köhn'ün bonservisini almak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Köhn'ün adı ayrıca; Eyüpspor, Krasnodar ve Köln ile de anılmıştı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sonra eriyor.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesinde Alman futbolcunun kadroda yer almamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık." demişti. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu açıklamasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için gelecek resmi teklifleri bekliyor.
Köhn, geçen sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibi, sezon sonunda Köhn'ün bonservisini almak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Köhn'ün adı ayrıca; Eyüpspor, Krasnodar ve Köln ile de anılmıştı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sonra eriyor.