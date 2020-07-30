Galatasaray, Kenan Karaman planını yaptı

Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Kenan Karaman, resmi imza için kulüpler arasındaki mutabakatı bekliyor. Galatasaray, 26 yaşındaki golcünün 2 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemeye hazırlanıyor

Galatasaray, Kenan Karaman planını yaptı
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30 Temmuz 2020 10:42
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'tan takım arkadaşı Kenan Karaman'la anlaştı. 26 yaşındaki golcü futbolcu, Sarı- Kırmızılı kulübe imza atmak için artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Galatasaray, Milli futbolcunun 2 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödeyerek transferi bitirecek, ancak bunun için gözler yapılacak oyuncu satışında.

Maicon'un Al Nassr'a, eski oyuncusu Telles'in de PSG, Juventus veya Chelsea'ye gitmesi durumunda gelecek yaklaşık 5 milyon Euro'luk paranın bir bölümü, Kenan Karaman transferinde kullanılacak. Öncelikli olarak Maicon'dan gelecek ücretin Kaan Ayhan için harcanması planlanıyor. Terim şimdilik Kenan'ı sol açık veya ileri uçta oynatmayı planlıyor. Son karar ise yapılacak diğer transferlere bağlı.

SEZON ORTASINDA ŞANSSIZLIK

Kenan Karaman bu sezon Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da 20 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sezon ortasında akciğer iltihabı sebebiyle 3 ay forma giyemeyen Milli futbolcu, buna rağmen ikinci devrede toparlanarak takıma döndü ve istikrarlı şekilde şans buldu.

Kenan, oynadığı 20 maçın 13'ünde santrfor, 5'inde forvet arkası ve 2'sinde sol açık olarak görev yaptı.

 



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