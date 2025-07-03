Galatasaray'ın Torino'nun talip olduğu Nicolo Zaniolo için istediği bonservis belli oldu.
GALATASARAY'IN İSTEĞİ
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Torino'nun transfer etmek istediği Nicolo Zaniolo için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istiyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY'IN İSTEĞİ
Akşam gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Torino'nun transfer etmek istediği Nicolo Zaniolo için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istiyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.