Galatasaray'ın Zaniolo için talep ettiği bonservis!

Galatasaray, gelecek sezon takımda düşünmediği Nicolo Zaniolo için Torino'dan istediği bonservis bedelini belirledi.

calendar 03 Temmuz 2025 15:35
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Zaniolo için talep ettiği bonservis!
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Galatasaray'ın Torino'nun talip olduğu Nicolo Zaniolo için istediği bonservis belli oldu.

GALATASARAY'IN İSTEĞİ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Torino'nun transfer etmek istediği Nicolo Zaniolo için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istiyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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