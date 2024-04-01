Galatasaray'ın yıldızları son viraja hazır!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, idmandaki performanslarıyla Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.
Sarı-Kırmızılılar, sezona büyük umutlarla başlarken, hedefinde ise 3 kupada yoluna devam etmek vardı. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri, hem form durumu hem de sakatlık sorunlarıyla boğuştu.
Hâl böyle olunca Devler Ligi'nden elenen Aslan, sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Ancak ligde zirveyi Fenerbahçe'den alan ve şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Sarı-Kırmızılı ekipte son düzlüğe girilirken, sevindirici gelişmeler geliyor...
KENDİLERİNİ BULDULAR
Uzun bir süre boyunca form tutamayan Mauro Icardi, son haftalarda gollerini atmaya başladı. Arjantinli süperstar, milli arayı ise çok iyi şekilde değerlendirdi. Hiçbir sorunu kalmayan tecrübeli forvet, eski günlerinden enstantaneler sundu
Kasımpaşa maçında son bölümde oyuna girip, kalitesini gözler önüne seren Hakim Ziyech de kendini bulan isimlerden biri oldu. Buruk, son düzlükte Faslı'dan bolca yararlanmayı hedefliyor. İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen ve gerçek kalitesini ortaya koyayamayan Wilfried Zaha da vites yükseltti.
Öte yandan eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele bile göz dolduruyor.
Sarı-Kırmızılılar, sezona büyük umutlarla başlarken, hedefinde ise 3 kupada yoluna devam etmek vardı. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri, hem form durumu hem de sakatlık sorunlarıyla boğuştu.
Hâl böyle olunca Devler Ligi'nden elenen Aslan, sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Ancak ligde zirveyi Fenerbahçe'den alan ve şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Sarı-Kırmızılı ekipte son düzlüğe girilirken, sevindirici gelişmeler geliyor...
KENDİLERİNİ BULDULAR
Uzun bir süre boyunca form tutamayan Mauro Icardi, son haftalarda gollerini atmaya başladı. Arjantinli süperstar, milli arayı ise çok iyi şekilde değerlendirdi. Hiçbir sorunu kalmayan tecrübeli forvet, eski günlerinden enstantaneler sundu
Kasımpaşa maçında son bölümde oyuna girip, kalitesini gözler önüne seren Hakim Ziyech de kendini bulan isimlerden biri oldu. Buruk, son düzlükte Faslı'dan bolca yararlanmayı hedefliyor. İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen ve gerçek kalitesini ortaya koyayamayan Wilfried Zaha da vites yükseltti.
Öte yandan eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele bile göz dolduruyor.