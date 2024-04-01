Galatasaray'ın yıldızları son viraja hazır!

'dave, idmandaki performanslarıyla Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.Sarı-Kırmızılılar, sezona büyük umutlarla başlarken, hedefinde ise 3 kupada yoluna devam etmek vardı. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri, hem form durumu hem de sakatlık sorunlarıyla boğuştu.Hâl böyle olunca Devler Ligi'nden elenen Aslan, sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Ancak ligde zirveyi Fenerbahçe'den alan ve şampiyonluğa emin adımlarla yürüyenUzun bir süre boyunca form tutamayan, son haftalarda gollerini atmaya başladı. Arjantinli süperstar, milli arayı ise çok iyi şekilde değerlendirdi. Hiçbir sorunu kalmayan tecrübeli forvet, eski günlerinden enstantaneler sunduKasımpaşa maçında son bölümde oyuna girip, kalitesini gözler önüne serende kendini bulan isimlerden biri oldu. Buruk, son düzlükte Faslı'dan bolca yararlanmayı hedefliyor. İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen ve gerçek kalitesini ortaya koyayamayanda vites yükseltti.Öte yandan eleştiri oklarının hedefi olanbile göz dolduruyor.