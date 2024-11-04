Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!

Galatasaray'da o yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Derbideki performansıyla dikkat çeken futbolcu için Ada ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan sürpriz ilgi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 09:02
Son güncelleme 04 Kasım 2024 09:11
İngiliz basınından sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Norwich City, Galatasaray'dan Elias Jelert'in menajeri ile temasa geçti.

Championship kulübünün futbolcuyu devre arasında kiralayabileceği öne sürüldü. Orta sıralardaki Ada takımının Championship'te 18 puanı bulunuyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Danimarkalı sağ bekin geçen hafta sonradan dahil olduğu Beşiktaş maçında iyi görüntü vermesi de iddiaları güçlendirdi. Derbide Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez geçer not almıştı. Antrenman performansı da yükselen Jelert, önümüzdeki süreçte daha fazla forma şansı bulabilir.

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu beklentilerin altında kalmıştı.

Jelert, Cimbom'la 5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. Şu ana kadar vasatı aşamayan genç ismin etkisiz oyunu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla birlikte tüm futbolseverleri çok şaşırtmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery