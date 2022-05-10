Galatasaray'ın 'yeni' transferi: Emre Akbaba

Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba sezona damga vuran bir performans ortaya koydu.



Alanyaspor formasıyla 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kupada ise 5 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yaptı.



Emre Akbaba ile Arap takımlarının yakından ilgilendiği ifade edilse de oyuncunun, yeniden Galatasaray formasını giyip kendisini ispat etmek istediği öğrenildi.



Taraftarlar da Emre'yi merakla bekliyor.



