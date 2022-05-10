Galatasaray'ın 'yeni' transferi: Emre Akbaba

Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba sezona damga vuran bir performans ortaya koydu.
Alanyaspor formasıyla 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kupada ise 5 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
Emre Akbaba ile Arap takımlarının yakından ilgilendiği ifade edilse de oyuncunun, yeniden Galatasaray formasını giyip kendisini ispat etmek istediği öğrenildi.
Taraftarlar da Emre'yi merakla bekliyor.
Alanyaspor formasıyla 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kupada ise 5 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
Emre Akbaba ile Arap takımlarının yakından ilgilendiği ifade edilse de oyuncunun, yeniden Galatasaray formasını giyip kendisini ispat etmek istediği öğrenildi.
Taraftarlar da Emre'yi merakla bekliyor.