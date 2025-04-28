Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda dikkat çeken detay

Galatasaray, sezonun son haftalarına girerken şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Aslan'ın iç sahada oynayacağı üç maç, 5. yıldız için kritik rol oynayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda dikkat çeken detay
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28 Nisan 2025 09:09
Son haftalarda üst üste zorlu deplasmanlara çıkan Galatasaray, bu kritik süreci kayıpsız geçmeyi başardı. Okan Buruk'un yönetimindeki ekip, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışında 5 puanlık değerli bir fark yakaladı.

ŞAMPİYONLUĞUN ANAHTARI; İÇ SAHA MAÇLARI

Sarı-Kırmızılılar, kalan süreçte Rams Park'ta Sivasspor, Kayserispor ve Başakşehir'i konuk edecek. Deplasmanda ise Trabzonspor ve Göztepe gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Galatasaray'ın elinde, bu zorlu fikstüre rağmen iki kez puan kaybı yapma lüksü bulunuyor.

TARAFTAR GÜCÜYLE ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYÜŞ

Özellikle iç sahada taraftar desteğiyle alınacak galibiyetler, Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine ulaşmasında belirleyici olacak. Sarı-Kırmızılı ekip, Rams Park'taki üç maçı kazanırsa büyük bir avantajı elinde tutacak.

ZAFER İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray, iç sahadaki tüm maçları kazanıp deplasmanlardan sadece bir puan çıkarırsa, sezonun bitimine bakılmaksızın 5. yıldızını ilan edecek. Şu anda tüm odak, zafer için atılacak son adımlarda. 

 
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