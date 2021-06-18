Galatasaray'ın rakibinden transfer

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi PSV Eindhoven transfer açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; psv.nl
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Galatasaray'ın rakibinden transfer
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18 Haziran 2021 19:45
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, Hollandalı futbolcu Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda'nın PSV Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve Chelsea'deki sözleşmesi sona eren Van Ginkel ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerine Vitesse'de başlayan Van Ginkel, 2013'te 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de fazla forma şansı bulamayan Hollandalı orta saha oyuncusu, sırasıyla Milan, Stoke City ve PSV'ye kiralanmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 12 maçta bir gol atmıştı.


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