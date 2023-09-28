Galatasaray'ın rakibi çok farklı kazandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag kupa maçında farklı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın rakibi çok farklı kazandı
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28 Eylül 2023 00:30
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:37
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Kupası maçında karşılaştığı 3. lig ekibi Lyseng'i 9-0 mağlup etti.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Noah Sansah, 12. dakikada Muhammed Elyounoussi, 14 ve 20. dakikalarda Orri Oskarson, 28. dakikada Roony Bardghji, 79 ve 84. dakikalarda Lukas Lerager, 90. dakikada Victor Mow Froholdt ve 90+5. dakikada Denis Vavro kaydetti.

Kopenhag'ın kupadaki 4. tur rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kopenhag ve Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da 12 Aralık'ta oynanacak.



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