Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken, maçta yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu.



Karşılaşmanın 70. dakikasında Emre Kılınç ceza sahasına topla birlikte girdi. Michal Travnik yatarak topa müdahale etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, Travnik'in topa elle müdahale ettiğini belirttiler. Ancak VAR ile görüşen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını göstermedi.



Yaşanan bu pozisyonu beIN SPORTS Trio'da; Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban değerlendirdi.



İşte eski hakemlerin penaltı yorumları:



Lale Orta, "Kesin penaltı" sözlerini kullanırken, pozisyonda bir sarı kartın da çıkabileceğini söyledi.



Bülent Yıldırım, "Bu pozisyon çok özel" derken, "Oyuncunun tek amacı topa ayakla müdahale etmek. Bu, oyuncu açısından beklenmedik bir ele değme hali. Bedeni doğal konumda mıydı? Evet. Burada el topa gitmiyor, top ele geliyor. Bence VAR doğru değerlendirme yaptı. Penaltı yok" dedi.



Deniz Çoban, "Net penaltı" derken, "Oyuncu kayarken eli başının gerisinde kalıyor. Yani el genişlemiş ve top buraya değiyor. Oyuncunun elini toplaması lazım. Bu riski alıp bu şekilde kayıyorsanız ve top elinize çarpıyorsa, bu penaltı" ifadelerini kullandı.





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