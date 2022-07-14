Orta saha takviyesi içim çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Fredrik Midtsjö'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde Fredrik Midtsjö, yapılan teklifi kabul etti ve Norveçli oyuncı İstanbul'a gelmek istediğini ifade etti. Oyuncunun temsilcisinin ise bu gelişmeler üzerine ayrılık için Midtsjö'nün kulübü AZ Alkmaar'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği ve transferin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.



28 yaşındaki Norveçli orta saha Midtsjö, orta sahanın ortasında 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Norveç Milli Takımı'nda da oynayan başarılı oyuncu, 2017'de AZ Alkmaar'a Rosenborg'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.



Midtsjö'nun Az Alkmaar ile sözleşmesi ise 2023 yazında sona eriyor.





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