Galatasaray'ın Marsilya'dan hedefi: Elye Wahi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için daha önce Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'ten Amine Gouiri isimleri gündeme gelmişti.
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ
Galatasaray için bu kez Fransa'dan yeni bir transfer iddiası geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Elye Wahi ile ilgileniyor.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için planının satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu kaydedildi.
WEST HAM UNITED DA DEVREDE
Wahi ile Galatasaray dışında İngiltere'den West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edildi.
Fransa U23 Milli Takımı'nda da forma giyen Elye Wahi, bu sezon Marsilya'da süre bulduğu 14 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübü Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için daha önce Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'ten Amine Gouiri isimleri gündeme gelmişti.
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ
Galatasaray için bu kez Fransa'dan yeni bir transfer iddiası geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Elye Wahi ile ilgileniyor.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için planının satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu kaydedildi.
WEST HAM UNITED DA DEVREDE
Wahi ile Galatasaray dışında İngiltere'den West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edildi.
Fransa U23 Milli Takımı'nda da forma giyen Elye Wahi, bu sezon Marsilya'da süre bulduğu 14 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun kulübü Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.