Galatasaray'ın intikam planı: Pavlovic

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Pavlovic'i radarına alan Galatasaray, mali şartları araştırmaya başladı. Milan'ın tavrına göre hamle yapılacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın intikam planı: Pavlovic
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24 Ocak 2025 08:57
Galatasaray, bir aydır görüştüğü Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmanın şokunu yaşıyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Slovak oyuncunun yerine stoper aramaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivertli ezeli rakibinin de ilgilendiği Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı.

Milan'ın 23 yaşındaki Sırp savunmacısı, Aslan'ın listesine girdi.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.

Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Milan henüz Pavlovic'in geleceği ile ilgili kararını vermedi.

Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transfer için şartlarını zorlayacak. 

 
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